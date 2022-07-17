Президенту Сербии отказали в визите в Хорватию

Министр внутренних дел страны Александар Вулин заявил, что с сегодняшнего дня все официальные лица Хорватии, все владельцы официальных или дипломатических паспортов должны будут отдельно сообщать и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут помещены под особый режим контроля.

Хорватия отказала президенту Сербии Александру Вучичу в частном визите в хорватские города Ясеновац и Пакрац, что заставило Белград пригрозить ответными мерами.

Согласно СМИ, Вучич связался с лидером хорватской сербской партии СДСС Милорадом Пуповацем и сообщил ему, что планирует частный визит в Ясеновац, который во время Второй мировой войны был нацистским концентрационным лагерем.

Вучич, как сообщается, сказал Пуповацу, что он едет с частным визитом в Хорватию и что он может проинформировать хорватское правительство, если сочтет нужным. Как сообщается, лидер СДСС проинформировал премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о поездке Вучича, но официальный Загреб не одобрил ее.

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