Сестра известного мошенника Бернарда Мэдоффа найдена мертвой

Офис шерифа округа Палм-Бич сообщил о том, что 87-летняя Сандра Винер была найдена мертвой вместе ее мужем Марвином в их доме.

Семейная пара была найдена без сознания с огнестрельными ранениями в четверг днем ​​в их доме.

Полиция прибыла на место происшествия для того, чтобы провести расследование. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов называют это убийством. Следствие продолжается.

Родные Винеров отказываются комментировать происшествие.

Сандра Винер была сестрой известного мошенника еврейского происхождения, который начал свою преступную деятельность еще в 1980-х годах. Схема Мэдоффа нанесла огромные убытки таким организациям: Университет Иешива, Хадасса, фонд Эли Визеля.

Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения после того, как в 2009 году был осужден за мошенничество.

Мэдофф умер в прошлом году в федеральной тюрьме по естественным причинам в возрасте 82 лет.

По мотивам его преступлений снят фильм с Робертом Де Ниро «Лжец, Великий и Ужасный».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что израильский «мошенник из Tinder» планирует начать политическую карьеру. Шимон Хают, который обманывал женщин на десятки тысяч долларов, говорит израильским СМИ, что он может начать карьеру в политике.

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