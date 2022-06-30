Северная Корея: США создают азиатский НАТО

Власти Северной Кореи обвинила Соединенные Штаты в формировании нового военного альянса в Азии и отметили, что основная цель США остается прежней — свергнуть правительство КНДР.

Критика Северной Кореи прозвучала на фоне опасений, что она может провести свое первое ядерное испытание за пять лет, а также после недавнего соглашения между президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем и президентом США Джо Байденом о развертывании большего количества американского вооружения, если это будет сочтено необходимым для сдерживания Северной Кореи.

«Нагло проводя совместные военные учения с Японией и Южной Кореей, Соединенные Штаты делают полноценный шаг к созданию НАТО по азиатскому типу», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи.

Речь шла о недавних военных учениях, проведенных США, Южной Кореей и Японией. Соединенные Штаты также провели учения с южнокорейскими силами, в которых участвовал американский авианосец, впервые за более чем четыре года.

Северная Корея, проводившая в этом году регулярные ракетные испытания, повторила свое утверждение о том, что такие учения являются подготовкой к войне, направленной на ее свержение.

«Это доказывает лицемерие американской риторики о «дипломатическом взаимодействии» и «диалоге без предварительных условий», и в то же время еще раз показывает, что стремление США свергнуть нашу систему силой не изменилось», — заявили в северокорейском министерстве.

«Реальность заставляет нас чувствовать необходимость приложить все усилия для развития еще большей мощи, чтобы быть в состоянии подавить все виды враждебных действий Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

При этом США настаивают на том, чтобы Северная Корея отказалась от своего ядерного оружия, и неоднократно предлагали официальным лицам Северной Кореи встретиться «в любое время без предварительных условий» для обсуждения этого вопроса. Северная Корея отвергла эти предложения.

Критика со стороны Северной Кореи прозвучала пред поездкой президента Южной Кореи на саммит НАТО в Испанию. Он стал первым южнокорейским лидером, который сделал это. В последнее время Южная Корея стремится укрепить свое партнерство с НАТО и играть более важную роль в глобальной безопасности.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщали, что Северная Корея хочет устроить большой ядерный взрыв. Эти испытания Пхеньяна станут уже седьмыми по счету, но первыми с тех пор, как Ким Чен Ын поставил на паузу свою ядерную программу, чтобы вести переговоры с США.

Курсор также сообщал, что США и Южная Корея запустили восемь ракет в ответ на пуски Северной Кореи. Это произошло после того, как Северная Корея запустила баллистические ракеты в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи.