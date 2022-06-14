Северная Корея хочет устроить большой ядерный взрыв — СМИ

Эти испытания Пхеньяна станут уже седьмыми по счету, но первыми с тех пор, как Ким Чен Ын поставил на паузу свою ядерную программу, чтобы вести переговоры с США.

Северная Корея готовится к новым большим испытаниям ядерного оружия. Это будут самые большие испытания с 2017 года.

Об этом сообщили разведки США и Южной Кореи, пишет британское издание Metro.

По данным, которые изданию предоставил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин, руководство КНДР уже завершило подготовительные мероприятия для ядерного взрыва на отдельном полигоне.

По его словам, если Северная Корея решится на это, то санкции в ее сторону только усилятся, а сдерживающая мощь Южной Кореи возрастет.

Напомним, что ранее 45-й президент США Дональд Трамп инициировал переговоры с Ким Чен Ыном по поводу ядерной программы КНДР. Однако после того, как президентом Америки стал Джо Байден вопрос о переговорах оказался в «подвешенном состоянии». В Пхеньяне решили продолжить развития ядерной программы.

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