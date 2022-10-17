Шесть стран ЕС восстановили торговлю с рф до февральского уровня: СМИ

Изменения колеблются в диапазоне от 7% до 67%, в зависимости от страны.

Журналисты сообщают, что сразу шесть стран Евросоюза восстановили экспорт и импорт с *россией в период между февралём и июнем.

Об этом сообщают российские СМИ.

Издание не поделилось материалами, которые указывают на указанную рыночную ситуацию. По информации журналистов, за первые полгода произошло сокращения экспорта товаров из Евросоюза в россию на 31% — до 28,4 миллиарда евро, в то время как за тот же период 2021 года, он составил 41,1 миллиарда. Однако, по материалам СМИ, импорт товаров в рф увеличился на 83% – до 121,7 миллиарда евро.

Согласно расчетам государственного издания показывают, что уровень экспорта из Латвии, Словении, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Кипра и Люксембурга в начале лета превысил февральские значения. Утверждается, изменения колеблются в диапазоне от 7% до 67%, в зависимости от страны.

Также в материале сказано, что в Словении, Хорватии и Мальте решили нарастить импорт из рф более, чем на 100%. В то же время Мальта, Испания, Бельгия, Люксембург, Кипр, Эстония и Болгария также могли увеличить объём товаров, которые импортируются из рф, в среднем на 32,7%.

Журналисты пришли к выводу, что в Болгарии, Кипре, Люксембурге, Словении, Хорватии и Эстонии одновременно увеличили импорт и экспорт, которые достигли зимних значений. Также они заявили, что в 18 странах ЕС минимум экспорта в россию пришлось на апрельский период, а в Греции, Дании, Ирландии и Швеции – на май.

Также «Курсор» сообщал, что депутат Кнессета от «Ликуда» посетила Молдову, где поддержала пророссийские демонстрации.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!