Лидер страны придерживается прозападной и, соответственно, проукраинской позиции. Этим недовольны пророссийски настроенные местные жители, которые устроили «палаточный протест» на кишиневском бульваре.
Это место решила посетить Плоскова, которая поддержала протестующих, солидаризовавшихся с *россией.
«Еще один день в Кишиневе. Тягостное и горькое чувство после прогулки. Центр города заставлен палатками, в которых живут люди», – написала она в Facebook.
По ее словам, она не могла пройти мимо и не подойти к жителям «палаточного городка», чтобы не побеседовать с ними. Депутат от «Ликуда» сообщает, что уже несколько недель демонстранты борются за свои права на достойную жизнь.
«За то, чтобы в домах было тепло зимой, и не приходилось выбирать – купить еду или оплатить газ. Несмотря на то, что в ночное время суток температура опускается почти до нуля градусов, люди не уходят, а продолжают жить в палатках», – заявила она и добавили, что местное правительство не идет на контакт с протестующими.
Российские журналисты сообщили, что Плоскова назвала эти демонстрации против Санду «актом героизма». Сам политик не стал отвечать, является ли его визит частной инициативой или политикой партии, а также не прокомментировал вопрос касаемо того, кого он поддерживает в войне в Украине.
Отметим, что депутат Кнессете вошла в «Ликуд» вместе с партией «Кулану», где осталась после ухода Моше Кахлона. В рамках прошлых выборов ей удалось получить 31 место в списке «Ликуда» и стать депутатом в августе 2022 года. В Кнессет 25-го созыва Плоскова баллотироваться не стала.
Также «Курсор» сообщал, что бывший президент *рф медведев угрожает Израилю из-за помощи Украине.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!