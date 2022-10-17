В поддержку пророссийских демонстраций: депутат Кнессета от «Ликуда» посетил Молдову

Депутат от «Ликуда» Тали Плоскова прилетела в Кишинев и поддержала пророссийские демонстрации против президента Молдовы Майи Санду.

Лидер страны придерживается прозападной и, соответственно, проукраинской позиции. Этим недовольны пророссийски настроенные местные жители, которые устроили «палаточный протест» на кишиневском бульваре.

Это место решила посетить Плоскова, которая поддержала протестующих, солидаризовавшихся с *россией.

«Еще один день в Кишиневе. Тягостное и горькое чувство после прогулки. Центр города заставлен палатками, в которых живут люди», – написала она в Facebook.

По ее словам, она не могла пройти мимо и не подойти к жителям «палаточного городка», чтобы не побеседовать с ними. Депутат от «Ликуда» сообщает, что уже несколько недель демонстранты борются за свои права на достойную жизнь.

«За то, чтобы в домах было тепло зимой, и не приходилось выбирать – купить еду или оплатить газ. Несмотря на то, что в ночное время суток температура опускается почти до нуля градусов, люди не уходят, а продолжают жить в палатках», – заявила она и добавили, что местное правительство не идет на контакт с протестующими.

Российские журналисты сообщили, что Плоскова назвала эти демонстрации против Санду «актом героизма». Сам политик не стал отвечать, является ли его визит частной инициативой или политикой партии, а также не прокомментировал вопрос касаемо того, кого он поддерживает в войне в Украине.

Отметим, что депутат Кнессете вошла в «Ликуд» вместе с партией «Кулану», где осталась после ухода Моше Кахлона. В рамках прошлых выборов ей удалось получить 31 место в списке «Ликуда» и стать депутатом в августе 2022 года. В Кнессет 25-го созыва Плоскова баллотироваться не стала.

Также «Курсор» сообщал, что бывший президент *рф медведев угрожает Израилю из-за помощи Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!