Шикарный бронепоезд Ким Чен Ына: СМИ выяснили интересные подробности о транспорте диктатора

Он очень тяжелый и совсем не "пахнет" социализмом.

Журналисты рассказали о роскошном и тяжело бронированном поезде лидера КНДР Ким Чен Ына, на котором он впервые за 4 года намерен посетить другую страну, а именно россию.

Об этом сообщает The Washington Post.

Немногие кроме северокорейской элиты путешествовали на этом транспорте. Тем не менее благодаря фотографиям государственных СМИ, рассказам путешественников и отчетам спецслужб можно получить определенную картину.

Составы поезда имеют зеленый и желтый цвета снаружи, а изнутри он имеет глянцево-белый интерьер. Внутри находятся длинные столы для брифингов и мониторами с плоским экраном.

Разумеется, на этом не все. В частности, на снимках заметны комнаты, где находятся красные кожаные кресла.

Одно из ярких свидетельств получено благодаря отчету о поездке северокорейского лидера, который описал российский чиновник Константин Пуликовский в книге под названием "Восточный экспресс". Они предпринял поездку по Дальнему Востоку россии с Ким Чен Иром.

По его словам, пассажиры могли заказать любые блюда среди русской, китайской, корейской, японской и французской кухни. Внутри было много ящиков с живыми омарами и различными винами. В качестве развлечения для путешественников служили молодые певицы, которых называли "кондукторшами".

Это поезд может ехать со скоростью максимально 37 миль в час. На это влияет его огромный вес из-за дополнительной брони, которая установлена на состав.

Интересно, что это транспортное средство становится причиной массовых сбоев во время движения, часто из соображений безопасности. Более 10 лет назад была информация, что сотни агентов службы безопасности проверяют станции на предмет возможных угроз, а также там отключают электроэнергию, чтобы другие поезда не могли перемещаться.

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