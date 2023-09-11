В Bloomberg выяснили, какое оружие КНДР может передать российской армии

Это поможет оккупантам усилить обстрелы, но, вероятно, не изменит ход войны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время собирается лично обсудить с российским диктатором владимиром* путиным сделки, касательно передачи вооружения, которое поможет российской армии усилить свою агрессию на фронте в Украине. Журналисты выяснили, какое именно вооружение могут получить оккупанты и насколько сильно это усилит их возможности.

Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики отмечают, что в ходе сделки КНДР может передать путинской армии артиллерийские снаряды, в которых сейчас нуждается агрессор, а также реактивные снаряды 122-м калибра. Также Пхеньян может поставлять захватчикам запчасти к танкам советской эпохи (Т-54 и Т-62), которые москва сейчас использует против ВСУ. ВзаменКим Чен Ын будет пытаться получить от российской федерации технологии, необходимые для строительства атомной подлодки и создания спутника-шпиона.

По словам экспертов, полученное вооружение усилит артиллерийские обстрелы на фронте, но, вероятно, этого будет недостаточно, чтобы изменить ход войны в пользу россиян. Поставки оружия от Северной Кореи лишь на некоторое время облегчат агрессору продолжение боевых действий на фронте, а также помогут выиграть время для того, чтобы промышленность рф догнала потребности своей армии.

"Курсор" писал ранее, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ уже прорвали первую из трех линий обороны российских захватчиков на юге страны, и если военным удастся еще больше надавить на россиян, они начнут спасаться бегством.