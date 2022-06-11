Шольц пообещал помочь странам Западных Балкан со вступлением в ЕС

По словам Шольца, немецкое правительство сделало членство этих стран в ЕС приоритетом и будет поддерживать это стремление.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал странам Западных Балкан помочь со вступлением в Евросоюз.

Об этом он сказала после встречи с премьер-министром частично признанного Косово Альбином Курти, пишет Reuters.

По его словам, этот шаг направлен на ослабление региональной напряженности и борьбу с влиянием россии*.

Выступая вместе с премьер-министром Косово Альбином Курти, Шольц сказал, что его правительство считает членство в ЕС приоритетом и будет поддерживать стремление Косово к либерализации визового режима ЕС.

Он подчеркнул, что вступление Черногории, Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, а также Косово смогло бы ослабить напряжение на Балканах.

Курти, в свою очередь, затронул тему стремления Украины вступить в ЕС на фоне полномасштабного вторжения России. Он заявил, что ЕС должен также рассматривать и возможность вступления стран Западных Балкан.

Курсор ранее писал, что НАТО сомневается в способности рф атаковать Швецию и Финляндию. Угрозы кремля после неудач в войне с Украиной многие воспринимают скептически. И вряд ли рф захочет атаковать Швецию и Финляндию — сил на это у нее просто нет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!