НАТО сомневается в способности рф атаковать Швецию и Финляндию

В НАТО считают, что у рф * нет намерений использовать военную агрессию против Швеции и Финляндии.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на саммите демократии в Копенгагене.

Заместитель генсека НАТО отреагировал на то, что глава рф владимир путин якобы намекнул на амбиции касательно новых вторжений, чтобы расширить территорию россии.

Джоанэ считает, что эти северные страны вряд ли будут мишенью для кремля.

По его словам, НАТО не видит признаков того, что Ммосква имеет «способность или намерения быть военно-агрессивной против Швеции и Финляндии».

Кроме того, заместитель генсека уверен, что страны присоединятся к Альянсу, несмотря на возражения Турции и угрозы со стороны россии.

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