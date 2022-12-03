Си Цзиньпин дал оценку массовым протестам молодежи в Китае

По мнению китайского лидера, после трех лет эпидемии COVID-19 люди чувствуют себя огорченными.

Протесты в Китае были организованы студентами, «разочарованными» трехлетней пандемией COVID-19.

Об этом во время встречи с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем заявил лидер КНР Си Цзиньпин, сообщает The South China Morning Post.

«После трех лет COVID-19 люди чувствуют себя огорченными. Большинство протестующих — это студенты или подростки из университетов», — сказал Си.

По мнению европейских чиновников, высказывания китайского лидера означают, что Пекин готов к дальнейшему ослаблению строгих коронавирусных ограничений.

«Сейчас в Китае доминирует омикрон-штамм, а дельта-штамм был куда более смертоносным», — считает Си.

При этом издание уточняет, что одна из причин, почему Китай продолжает придерживаться жесткого курса в борьбе с эпидемией, — низкий уровень вакцинированных среди пожилых людей.

Как сообщал Курсор, в конце ноября жители Китая были возмущены и протестовали против политики жестких коронавирусных ограничений. Гнев населения перешел в массовые восстания после фатального пожара в жилом доме в городе Урумчи.

Вследствие политики «нулевого COVID», проводимой китайскими властями, взбунтовались жители города Урумчи, в котором 4 миллионам жителей города было запрещено покидать свои дома в течение 100 дней.

Однако в одном из закрытых домов произошел сильный пожар, унесший жизни 10 человек. Местные жители утверждают, что из-за режима самоизоляции на момент аварии люди не смогли покинуть закрытое горящее здание.

Реагируя на акции протеста против драконовских ограничений COVID-19, власти западного китайского региона Синьцзян открыли некоторые районы в столице Урумчи.

Ранее Курсор писал, что на заводе Apple в Китае вспыхнули массовые протесты.