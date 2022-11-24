На заводе Apple в Китае вспыхнули массовые протесты

Основной завод по производству iPhone, принадлежащий китайской компании Foxconn, охвачен протестами работников. Люди недовольны жесткими условиями труда и ограничениями, введенными из-за коронавируса.

Китайский завод является основным в производстве и отвечает за сборку 80% смартфонов серии iPhone 14. Фабрику Foxconn в городе Чжэнчжоу охватили массовые забастовки работников.

Об этом сообщает WSJ.

Протесты рабочих вызваны недовольством персонала жесткими ограничительными мерами, связанными со вспышкой COVID-19.

Из-за ситуации с увеличением числа заболевших в Китае власти ввели локдаун в экономическом районе Чжэнчжоу, на территории которого расположен завод компании Foxconn.

В настоящее время завод действует по принципу замкнутого цикла: рабочих обязали жить на территории завода и не покидать его. Часть сотрудников вырвалась из заточения домой, но руководство фабрики на их место взяло новых сотрудников.

Персонал вышел на митинг, люди маршировали по дороге перед заводом. Их протесты сдерживались охранниками в защитных костюмах и силами полиции, вооруженными дубинками.

Количество охранников и полицейских значительно превысило число забастовщиков, поэтому людей разогнали. Сообщается, что организаторы и активисты были избиты охранниками, некоторых людей повалили на землю и били дубинками. Против митингующих применяли водометы. Есть пострадавшие. Медики оказали им первую помощь.

Как передает WSJ, на протестах работники заявили о нарушении своих прав и предъявили требования по выплатам обещанных премий. В результате протестов часть сотрудников приняли решение уволиться, но не терпеть такие условия компании.

Фабрика Foxconn пока не комментировала протесты.

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