Си Цзиньпин обвинил Джастина Трюдо в неподобающем поведении

Председатель КНР Си Цзиньпин обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в утечке их разговора о войне в Украине и вмешательстве Китая в канадские выборы.

Об этом сообщает CBC.

Это произошло во вторник, 15 ноября, во время беседы политиков в Индонезии на саммите G20.

«Всё, что мы обсуждали, просочилось в прессу, это неуместно. Это не то, как ведётся диалог. Если с вашей стороны есть искренность…», – сказал Си.

Канадский лидер попытался прервать своего коллегу и упомянул, что им нужно работать вместе несмотря на разногласия.

«Мы верим в свободный, открытый и откровенный диалог, и это то, что мы будем продолжать. Мы будем продолжать искать пути конструктивной совместной работы, но будут вещи, по которым мы будем расходиться во мнениях, и нам придётся…», – заявил Трюдо.

Однако, Си Цзиньпин его остановил и сказал, что нужно сперва «создать условия», после чего протянул руку и ушёл.

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q

— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022