Саммит G20: Зеленский озвучил украинскую «формулу мира»

«Настало время, когда войну рф против Украины можно остановить», — заявил президент Украины в видеообращении к саммиту G20.

15-16 ноября в индонезийском Бали пройдет международный саммит представителей самых влиятельных стран. G20 пройдет на фоне повышенного напряжения между Западом, россией и Китаем после вторжения москвы в Украину.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, «Минска-3» не будет, потому как к россии больше нет доверия и она сразу нарушит все договоренности. «Украина не даст рф переждать и нарастить силы», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что украинская формула мира основана на гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также на выведении российских войск с оккупированных территорий.

Также президент Украины обратился к участникам саммита G20 с предложением обмена пленными «всех на всех».

«Настало время, когда войну рф против Украины можно остановить», — обратился украинский лидер в своем видеообращении к «Большой двадцатке».

Зеленский подчеркнул, что для завершения войны россия должна вывести оккупационные войска, выплатить компенсацию за причиненный ущерб и подтвердить территориальную целостность нашей страны.

Ранее Курсор писал, что россия готова принять заявление G20 с осуждением войны в Украине — СМИ. Одобрение кремлем проекта текста рассматривается как возможный признак того, что москва больше не может рассчитывать в группе G20 даже на поддержку Китая.

Также мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ заявил: Украина не примет никаких переговоров или компромиссов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!