Си Цзиньпин выразил поддержку Ирану

Тегеран пытается расширить отношения с Пекином и москвой*, чтобы компенсировать западные санкции из-за его ядерных разработок.

Китайский лидер Си Цзиньпин выразил поддержку Ирану во время визита президента Ибрагима Раиси в Пекин.

Об этом информирует Associated Press.

Агентство отмечает, что Тегеран пытается расширить отношения с Пекином и москвой*, чтобы компенсировать западные санкции из-за его ядерных разработок.

«Китай поддерживает Иран в защите национального суверенитета и сопротивлении односторонности и запугиванию», — сказал Си в заявлении, опубликованном китайским государственным телевидением.

По словам китайского лидера, Пекин «противостоит вмешательству внешних сил во внутренние дела Ирана и подрыву безопасности и стабильности Ирана». Си также пообещал «совместно работать над вопросами, которые затрагивают основные интересы друг друга» и назвал два правительства «друзьями в трудной ситуации».

Как сообщал Курсор, в январе министр иностранных дел Китая Ван И поддержал усилия по возрождению ядерной сделки 2015 года между крупными державами и Ираном. Ван, который также является гос советником, сказал, что США несут основную ответственность за продолжающиеся трудности с Ираном, поскольку они в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки 2015 года между крупными державами и Ираном.

По условиям этой сделки в обмен на отмену международных санкций Иран ограничит деятельность по обогащению урана, что затруднит разработку ядерного оружия, хотя Тегеран отрицает наличие планов по созданию ядерного оружия.

Китай и Иран, находящиеся под санкциями США, подписали в марте прошлого года соглашение о сотрудничестве сроком на 25 лет, в результате чего Иран стал участником китайской инициативы «Один пояс, один путь» — инфраструктурной схемы стоимостью в несколько триллионов долларов, которая должна простираться от Восточной Азии до Европы.

Проект направлен на значительное расширение экономического и политического влияния Китая и вызвал обеспокоенность в США и других странах.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Иран утверждает, что на ядерных переговорах наблюдается «удовлетворительный» прогресс.