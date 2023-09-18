Человечеству грозит масштабная катастрофа, если ученые снизят яркость Солнца - эксперты

Исследователи предупредили мир об опасности и рассказали возможных последствиях.

Из-за угрозы глобального потепления все чаще возникают мысли о применении солнечной геоинженерии для искусственного снижения яркости Солнца. Однако некоторые эксперты не согласны с этой идеей.

Об этом говорится в материале "Science Alert".

В ряде стран, включая Пакистан, Канаду, Нигер, Индонезию и Кирибати, ученые, руководители фондов и бывшие министры высказали свое возражение против снижения солнечной радиации. Они обратили внимание на потенциальные негативные последствия снижения солнечной радиации. Особое внимание уделяется возможным нарушениям муссонных дождей в Южной Азии и Западной Африке, которые могут привести к снижению урожайности и недостатку пищи для миллионов людей.

Еще одной проблемой является восстановление озонового слоя. Один из методов солнечной геоинженерии включает распыление аэрозолей, в том числе частиц серы, в стратосфере для отражения света обратно в космос. Однако такой процесс может замедлить регенерацию озонового слоя, который защищает Землю от вредного ультрафиолетового излучения. Кроме того, постоянное распыление серы может стать необходимостью, и если оно прекратится, поверхность планеты быстро нагреется.

Вместо этого, эксперты предлагают сосредоточиться на сокращении выбросов углекислого газа, метана и других веществ, способствующих глобальному потеплению. Они призывают разработать методы утилизации CO2 в промышленности и энергетике, а также разработать системы для удаления его из атмосферы. Это предлагаемое решение может оказаться более эффективным и безопасным способом борьбы с глобальным потеплением.

До этого ученые заявили, что человечество отделяет от планетарной катастрофы всего три шага.