Сильнейшая за последние 500 лет: ЕС предупредили об угрозе засухи

Представители европейской обсерватории засухи выражают беспокойство относительно климата, который в текущем году стал более экстремален.

Глобальное потепление является одним из основных вызовов нашего времени, потому что может принести серьезные последствия. В Еврокомиссии отметили, что Европе угрожает сильнейшая за последние 500 лет засуха.

Об этом сообщает издание Sky News.

Старший научный сотрудник службы по борьбе с засухой Европейской комиссии Андреа Торети отметила, что в 2022 году климат стал более агрессивным в плане жары, даже по сравнению с 2018-м. Тогда из-за повышения температуры воздуха в Центральной и Северной Европе на половину сократились объемы урожая основных культур. Но дожди, прошедшие на юге, смогли стабилизировать ситуацию и избежать региональной засухи.

Сейчас же Европа страдает от экстремальной жары, а это негативно отражается на многих сферах жизнедеятельности. Почти 50% территории вызывает беспокойство у представителей Еврокомиссии, потому что их оценивают по второй из трех категорий засухи. Наибольшую тревогу вызывают 17% территорий, на которых страдают сельскохозяйственные культуры.

В этом году из-за жары серьезно пострадала Италия, в некоторых районах было объявлено чрезвычайное происшествие. А также Франция, где некоторые населенные пункты остались без питьевой воды. В Испании и Португалии жара спровоцировала масштабные лесные пожары.

«Курсор» писал ранее, что глобальное потепление вызовет выброс радиации в Арктике.