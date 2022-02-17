Сильнейшее извержение подводного вулкана Тонга спровоцировало 590 тысяч ударов молнии

Ученые до сих пор исследуют мощное извержение подводного вулкана. Стало известно, что оно стало причиной 590 тысяч ударов молнии.

Извержение подводного вулкана Тонга произошло еще в январе и оно до сих пор исследуется учеными, так как спровоцировало разные последствия.

Согласно данным, извержение вулкана спровоцировало почти 590 тысяч ударов молний, что случилось впервые за историю.

Предыдущим рекордом было 340 тысяч ударов, а в этом случае только 400 тысяч произошло в течении нескольких часов.

56% молний ударили на окружающих островах или океане. А остальные 44% произошли непосредственно в вулкане.

Это происшествие шокировало ученых и они продолжают исследовать эту тему, так как это может открыть человечеству ранее неизвестные процессы.

По данным NASA, мощность извержения вулкана Тонга соответствовала мощности взрыва от 5 до 30 млн тонн в тротиловом эквиваленте.

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