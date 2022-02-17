Компания Virgin Galactic начала продажу билетов в космос

Virgin Galactic запустила в продажу билеты на будущие рейсы в космос. Представители компании заявляют, что большая стоимость билетов окупится с лихвой за счет эмоций и впечатлений, которые получат туристы во время полета.

Цена за один билет становит 450 000$. Прошлый полет компании происходил на высоте примерно 89 км ниже общепринятой 100-километровой отметки.

Также в эту стоимость входит проживание в шикарном отеле на территории космодрома «Америка» в Нью-Мексико.

Ожидается, что компания продаст не более 1000 билетов, а первые полеты начнутся в конце 2022 года.

В программу полета входит переправа на пароме в самолет, а также сам полет, во время которого участники будут в течение нескольких минут находиться в состоянии невесомости.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в NASA показали уникальные фото Юпитера и его спутника Ганимеда. По словам команды миссии, опубликованное изображение было сделано, когда зонд «Юнона» совершил очень близкое прохождение мимо гигантской луны в июне 2021 года.

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