Землетрясение в Афганистане унесло жизни 255 человек: появились жуткие видео

Толчки почувствовали на расстоянии около 500 км около 119 миллионов человек в Пакистане, Афганистане и Индии. По меньшей мере 255 человек погибли и сотни получили ранения.

Землетрясение силой 6,1 балла сотрясло густонаселенные районы Афганистана и Пакистана рано утром в среду, сообщила Геологическая служба США (USGS). По данным афганских официальных лиц, по меньшей мере 255 человек погибли и сотни получили ранения.

At least 250 people have lost their lives after a powerful earthquake jolted #Afghanistan's Paktika province. Prayers for the victims of this horrendous tragedy. Sadly, the world has been quick to forget about #Afghans. #paktika #AfghanWomen #earthquake pic.twitter.com/Rcygdaq2OR — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) June 22, 2022

Большинство подтвержденных смертей произошло в провинции Пактика, где 100 человек погибли и 250 получили ранения, сказал Мохаммад Нассим Хаккани, глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий администрации талибов.

The Afghan Defense Ministry has deployed helicopters to South-east #Afghanistan to deliver aid and transport the injured to nearby hospitals. The earthquake has struck districts in #Khost, #paktika & #Paktia. pic.twitter.com/Cg9lkiK7Rp — Zahir Jan ظاهرجان احسن (@zahirjan286) June 22, 2022

Он добавил, что в восточных провинциях Нангархар и Хост также были зарегистрированы случаи смерти, поскольку власти проверяют наличие новых жертв.

More updates: only in one case, 17 members of a family in Gayan district of #Paktika province lost their lives in the last night #earthquake. https://t.co/ioLEKAdWmj pic.twitter.com/hDvYUc6mHD — Elyas Nawandish (@elyas_nawandish) June 22, 2022

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло примерно в 44 км от города Хост на юго-востоке Афганистана на глубине 51 км.

The region struck by earthquake in South-East #Afghanistan barely has any medical facilities. This is a clinic where victims have been transported for emergency treatment. People are begging for urgent help! pic.twitter.com/x4S0d7FWcs — Sangar | سنګر پیکار (@paykhar) June 22, 2022

Немедленных сообщений о повреждениях или смертях в Пакистане не поступало.

Землетрясение ощутили на расстоянии около 500 км около 119 миллионов человек в Пакистане, Афганистане и Индии, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в своем твите.

רעידת אדמה חזקה באפגניסטן: לפחות 250 בני אדם נהרגוhttps://t.co/EsgRI2uReC pic.twitter.com/4e0uQtLTDu — החדשות — N12 (@N12News) June 22, 2022

Оно ощущалось и в столице Афганистана Кабуле, а также в столице Пакистана Исламабаде, согласно свидетельствам очевидцев, размещенным на веб-сайте EMSC и в Twitter.

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