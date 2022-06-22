Землетрясение в Афганистане унесло жизни 255 человек: появились жуткие видео

Землетрясение силой 6,1 балла сотрясло густонаселенные районы Афганистана и Пакистана рано утром в среду, сообщила Геологическая служба США (USGS). По данным афганских официальных лиц, по меньшей мере 255 человек погибли и сотни получили ранения.
Большинство подтвержденных смертей произошло в провинции Пактика, где 100 человек погибли и 250 получили ранения, сказал Мохаммад Нассим Хаккани, глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий администрации талибов.
Он добавил, что в восточных провинциях Нангархар и Хост также были зарегистрированы случаи смерти, поскольку власти проверяют наличие новых жертв.
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло примерно в 44 км от города Хост на юго-востоке Афганистана на глубине 51 км.
Немедленных сообщений о повреждениях или смертях в Пакистане не поступало.
Землетрясение ощутили на расстоянии около 500 км около 119 миллионов человек в Пакистане, Афганистане и Индии, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в своем твите.
Оно ощущалось и в столице Афганистана Кабуле, а также в столице Пакистана Исламабаде, согласно свидетельствам очевидцев, размещенным на веб-сайте EMSC и в Twitter.
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