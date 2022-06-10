Сирия приостанавливает полеты в аэропорту Дамаска после удара по взлетно-посадочной полосе

«Нам пришлось отложить все рейсы как минимум на 48 часов, а некоторые рейсы были перенаправлены через аэропорт Алеппо», — сказал сотрудник аэропорта.

Сирия в пятницу приостановила полеты в международный аэропорт Дамаска и из него, сообщило министерство транспорта, после того как израильские авиаудары повредили взлетно-посадочную полосу.

Министерство заявило, что «приостановка входящих и исходящих рейсов через международный аэропорт Дамаска» была вызвана техническими неполадками, но сотрудник аэропорта сообщил СМИ, что израильские удары «повлияли» на объект.

Сотрудник одной из арабских авиакомпаний сообщил, что во время израильского нападения была повреждена посадочная полоса аэропорта, о чем также сообщила проправительственная газета Аль-Ватан.

Государственное информационное агентство SANA подтвердило, что все полеты были приостановлены, потому что «в аэропорту перестало работать какое-то техническое оборудование».