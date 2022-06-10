Сирия приостанавливает полеты в аэропорту Дамаска после удара по взлетно-посадочной полосе

Сирия в пятницу приостановила полеты в международный аэропорт Дамаска и из него, сообщило министерство транспорта, после того как израильские авиаудары повредили взлетно-посадочную полосу.
Министерство заявило, что «приостановка входящих и исходящих рейсов через международный аэропорт Дамаска» была вызвана техническими неполадками, но сотрудник аэропорта сообщил СМИ, что израильские удары «повлияли» на объект.
Сотрудник одной из арабских авиакомпаний сообщил, что во время израильского нападения была повреждена посадочная полоса аэропорта, о чем также сообщила проправительственная газета Аль-Ватан.
Государственное информационное агентство SANA подтвердило, что все полеты были приостановлены, потому что «в аэропорту перестало работать какое-то техническое оборудование».
Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя. Джохара Канифс, дочь заместителя мэра Фараджа Канифса, погибла прошлой ночью, когда ее машина взорвалась. Об этом сегодня высказался мэр города Шефарам Урсан Ясин.