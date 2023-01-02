Сирия заявила, что Израиль нанес авиаудар по Дамаску

Сирийские СМИ в ночь на воскресенье сообщили о воздушном ударе, приписываемом Израилю, недалеко от столицы Дамаска.

В воскресенье вечером израильские ВВС нанесли удар по международному аэропорту Дамаска, в результате чего он был выведен из строя, двое солдат погибли и двое были ранены. Об этом сообщили сирийская армия и государственное информационное агентство SANA.

Официальное сирийское информационное агентство SANA сообщило, что системы ПВО страны сработало против израильских ракет южнее столицы.

Сирийский военный источник сообщил, что удар был нанесен по району международного аэропорта Дамаска. Чиновник добавил, что аэропорт был поврежден и был закрыт.

Источник также сообщил, что в результате авиаудара двое сирийских военных погибли и еще двое получили ранения.

Две недели назад сирийское телевидение сообщило об ударе израильской авиации в районе Дамаска. Согласно сообщению, в этом районе были слышны звуки взрывов, и сирийские системы ПВО отреагировали на атаку.

Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что предполагаемый авиаудар Израиля был направлен по иранской батарее ПВО, которая недавно была размещена в районе международного аэропорта Дамаска.

В ноябре сирийские СМИ заявили, что израильские самолеты атаковали несколько целей в прибрежных городах Сирии, ранив одного солдата и убив четверых.

Комментариев от ЦАХАЛа не поступало, что в целом не подтверждает такие рейды в индивидуальном порядке.

Ранее Курсор писал, что

Курсор также сообщал, что Сирия обвинила Израиль в очередной атаке. Сирийские СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удар по цели на юге страны.