Сирия обвинила Израиль в очередной атаке

Сирийские СМИ утверждают, что израильские ВВС сегодня ночью в воскресенье нанесли удар по цели на юге страны.

Об этом пишет Israel Hayom.

По местным сообщениям, радиолокационная станция на горе Тель-Калиб в районе А-Сувидаа была атакована израильской авиацией. Также сообщается, что эхо взрывов было слышно по всему району.

Сообщения об атаке появились на фоне отчетов зарубежных изданий о том, Иран запустил авиалинию из Тегерана в Бейрут. Есть опасения, что это маршрут для контрабанды нового оружия «Хизбалле». В то же время в Ливане сообщили, что лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла около двух недель назад встречался в Дамаске с сирийским диктатором Башаром Асадом.

Тем временем в саудовских СМИ сообщили в субботу, что «из политических кругов в Тель-Авиве просочилась информация о том, что Израиль пригрозил ливанскому правительству бомбардировкой аэропорта в Бейруте в той мере, в какой он используется для операций по контрабанде иранского оружие». Это сообщение не смогли подтвердить в других источниках.

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