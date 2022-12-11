Сирия обвинила Израиль в очередной атаке

08:25, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: canva.com

Согласно сирийским сообщениям, сегодня ночью ВВС Израиля нанесли удар на юге Сирии.

Сирийские СМИ утверждают, что израильские ВВС  сегодня ночью в воскресенье нанесли удар по цели на юге страны.

Об этом пишет Israel Hayom. 

По местным сообщениям, радиолокационная станция на горе Тель-Калиб в районе А-Сувидаа была атакована израильской авиацией. Также сообщается, что эхо взрывов было слышно по всему району.

Сообщения об атаке появились на фоне отчетов зарубежных изданий о том, Иран запустил авиалинию из Тегерана в Бейрут. Есть опасения, что это маршрут для контрабанды нового оружия «Хизбалле». В то же время в Ливане сообщили, что лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла около двух недель назад встречался в Дамаске с сирийским диктатором Башаром Асадом. 

Тем временем в саудовских СМИ сообщили в субботу, что «из политических кругов в Тель-Авиве просочилась информация о том, что Израиль пригрозил ливанскому правительству бомбардировкой аэропорта в Бейруте в той мере, в какой он используется для операций по контрабанде иранского оружие». Это сообщение не смогли подтвердить в других источниках.

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