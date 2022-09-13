Скандал на похоронах Елизаветы ІІ: в эпицентре оказался принц Эндрю

Полиция задержала молодого человека, устроившего возмутительный скандал непосредственно во время прощания с британской королевой в Шотландии.

Неприятное происшествие, в центре которого оказался один из сыновей Ее Величества, произошло на похоронах королевы Елизаветы ІІ.

Об этом сообщает Guardian.

Во время прощания с королевой в столице Шотландии, Эдинбурге, когда за катафалком шли все четверо детей королевы: король Чарльз III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард, неизвестный молодой человек в толпе закричал: «Эндрю, ты больной старик».

Полиция скрутила виновника беспорядков, и после этого церемония продолжилась.

Однако задержанный продолжал выкрикивать: «отвратительно» и «я не сделал ничего плохого». Интересно, что в толпе нашлись и те, кто требовал убрать руки от мужчины.

Полиция установила, что скандал устроил 22-летний мужчина, который представился шотландским СМИ как «Рори». Его арестовали «в связи с нарушением общественного порядка».

Недовольство принцем Эндрю могло быть вызвано обвинениями в связях со скандальным миллиардером Джеффри Эпштейном. Также принц Эндрю оказался в центре скандала после обвинений в изнасиловании американки Вирджинии Джуффре. Женщина заявляла, что он надругался над ней, когда ей было 17 лет. После этого обвинения Эндрю лишили почетных воинских званий, королевских патронажей и возможности использовать титул «Его Королевское Высочество». Сам принц обвинений не признавал, и ему, несмотря на скандал и потерю ряда титулов, все равно разрешили надеть на панихиду по королеве военную форму «в знак особого уважения» к скончавшейся королеве.

Ранее Курсор писал, что Лондон утонул в пробках под напором желающих попрощаться с королевой.