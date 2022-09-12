Лондон утонул в пробках под напором желающих попрощаться с королевой

Очередь на прощание с Елизаветой ІІ в Вестминстер-холл может растянутся на несколько километров, а в Лондон могут прибыть более миллиона человек.

В Лондоне готовятся принять всех, кто хочет попрощаться с королевой Елизаветой II. Гроб с телом королевы, которая правила Великобританией более 70 лет, будет выставлен в Вестминстер-холле круглосуточно до следующей недели, но есть опасения, что не все успеют проститься с монархом. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что, по предварительным подсчетам, очередь на прощание может растянутся на несколько километров и желающим попасть в Вестминстер-холл придется стоять более суток.

В полиции уже подсчитали, что в Лондон съедутся более миллиона человек. Поезда будут перегружены, в отелях уже нет мест, так что многие разбивают палатки просто на улицах, особенно вдоль тех, по которым проследует траурный кортеж.

Wristband holders in the queue for St Giles’ Cathedral. pic.twitter.com/rarIMK4DEz — Andrew Picken (@BBCandrewpicken) September 12, 2022

Руководители Уайтхолла, отвечающие за логистику, подсчитали, что число скорбящих может приближаться к миллиону.

Вестминстер-холл в Лондоне будет открыт круглосуточно с 17.00 среды до 6.30 утра следующего понедельника – до дня похорон.

Скотланд-Ярд уже перекрывает для автомобильного движения улицы вокруг Вестминстера. Transport for London заявил, что службы будут «очень загружены», и пассажиров призывают «оставлять побольше времени на свои поездки и по возможности избегать поездок за рулем».

Как сообщал Курсор, 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.

Кроме этого, Курсор писал о том, что израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II. Президент, премьер-министр, министры и депутаты Кнессета опубликовали траурные послания, скорбя о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.