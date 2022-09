Лондон утонул в пробках под напором желающих попрощаться с королевой

Отмечается, что, по предварительным подсчетам, очередь на прощание может растянутся на несколько километров и желающим попасть в Вестминстер-холл придется стоять более суток.

В полиции уже подсчитали, что в Лондон съедутся более миллиона человек. Поезда будут перегружены, в отелях уже нет мест, так что многие разбивают палатки просто на улицах, особенно вдоль тех, по которым проследует траурный кортеж.

