Лондон утонул в пробках под напором желающих попрощаться с королевой

21:38, Сегодня
Мировые новости, Общество
елизавета ii (фото)
Фото: depositphotos.com

Очередь на прощание с Елизаветой ІІ в Вестминстер-холл может растянутся на несколько километров, а в Лондон могут прибыть более миллиона человек.

В Лондоне готовятся принять всех, кто хочет попрощаться с королевой Елизаветой II. Гроб с телом королевы, которая правила Великобританией более 70 лет, будет выставлен в Вестминстер-холле круглосуточно до следующей недели, но есть опасения, что не все успеют проститься с монархом.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что, по предварительным подсчетам, очередь на прощание может растянутся на несколько километров и желающим попасть в Вестминстер-холл придется стоять более суток.

В полиции уже подсчитали, что в Лондон съедутся более миллиона человек. Поезда будут перегружены, в отелях уже нет мест, так что многие разбивают палатки просто на улицах, особенно вдоль тех, по которым проследует траурный кортеж.

Руководители Уайтхолла, отвечающие за логистику, подсчитали, что число скорбящих может приближаться к миллиону.

Вестминстер-холл в Лондоне будет открыт круглосуточно с 17.00 среды до 6.30 утра следующего понедельника – до дня похорон.

Скотланд-Ярд уже перекрывает для автомобильного движения улицы вокруг Вестминстера. Transport for London заявил, что службы будут «очень загружены», и пассажиров призывают «оставлять побольше времени на свои поездки и по возможности избегать поездок за рулем».

Как сообщал Курсор, 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.

Кроме этого, Курсор писал о том, что израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II. Президент, премьер-министр, министры и депутаты Кнессета опубликовали траурные послания, скорбя о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

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Автор материала:
Ади Хлюдзинский
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