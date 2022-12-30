Скандал с ешивами в Нью-Йорке: что произошло

Согласно расследованию, опубликованному в New York Times, хасидские школы в Нью-Йорке пользуются преимуществами политики, направленной на то, чтобы сделать специальное образование более доступным, перекачивая государственное финансирование на другие цели.

Частные компании, обслуживающие хасидские и православные школы, собирают более 350 млн долларов в год из государственных денег в обмен на специальные образовательные услуги, которые не всегда необходимы или даже не предоставляются, говорится в отчете со ссылкой на правительственные данные.

Сообщается, что школы, известные как ешивы, призывают родителей получать медицинские рецепты для инвалидов и обращаться за помощью от имени своих детей. В отчете говорится, что в 25 ешивах более половины учащихся имеют право на получение услуг специального образования. Газета также сообщила, что из 18 000 заявок на спецуслуги, поданных семьями в прошлом году, более половины поступили из районов с большими хасидскими и ортодоксальными общинами, таких как Вильямсбург, Боро-Парк и Краун-Хайтс.

The Times сообщила, что «мало исследований о том, чаще ли инвалидность встречается в хасидском сообществе, чем в других».

Элана Сигал, бывший городской чиновник по специальному образованию, которая выступала против ешив, сказала, что ешивы «получают доступ к огромному количеству городских ресурсов, но на самом деле они не предоставляют специального образования».

Эта статья была последней в серии историй о ешивах, вызвавших сильный гнев лидеров харедим и облегчение среди давних сторонников улучшения светского образования в частных религиозных школах. Все началось в сентябре, когда Times сообщила, что ешивы не могут обеспечить светское образование, продолжая при этом собирать государственное финансирование. Многие евреи-хасиды, в том числе лидеры общин, осудили репортажи Times как клеветнические и обвинили газету в том, что она уделяет чрезмерное внимание хасидской общине из фанатизма или по политическим соображениям.

Сторонники реформирования образования в ешивах защищали расследования Times как необходимый шаг к тому, чтобы заставить школы измениться.

Ранее Курсор писал, что в Нью-Йорке утвердили правила, направленные на регулирование ультраортодоксальных школ. Попечительский совет Нью-Йорка единогласно проголосовал за принятие новых правил, чтобы устранить обвинений в том, что множество частных школ харедим нарушают законы штата, не предоставляя базового образования.