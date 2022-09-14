В Нью-Йорке утвердили правила, направленные на регулирование ультраортодоксальных школ

Попечительский совет Нью-Йорка единогласно проголосовал за принятие новых правил, чтобы устранить обвинений в том, что множество частных школ харедим нарушают законы штата, не предоставляя базового образования.

Положения, которые излагают процесс толкования и обеспечения соблюдения закона штата, требующего, чтобы частные школы предоставляли образование, «по существу эквивалентное» тому, что предлагается в государственных школах, разрабатывались годами и получили одобрение на этой неделе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Нафтули Мостер, директор Yaffed, группы, которая борется за реформу хасидских ешив, назвал принятие правил «гигантским шагом вперед в обеспечении того, чтобы все дети, посещающие негосударственные школы, получали образование, на которое они имеют право».

«Это широко распространенное нарушение закона и связанное с ним вопиющее пренебрежение образованием было известно чиновникам всех уровней на протяжении десятилетий», — добавил Мостер.

Принятие постановления знаменует собой важную веху в многолетних дебатах о надлежащей роли государственных и муниципальных чиновников в регулировании частных школ, обвиняемых в игнорировании основных академических потребностей учащихся. Эти дебаты приобрели особую актуальность после публикации в New York Times статьи, в которой подробно описывались широко распространенные неудачи в учебе и обвинения в применении телесных наказаний в хасидских ешивах, в которых обучается около 50 000 студентов.

Еще неизвестно, насколько эффективными будут новые правила, которые предлагают частным школам несколько «путей» для доказательства того, что они соблюдают законы штата, в борьбе с проблемными школами.

Школы могут продемонстрировать, что они соблюдают законы штата, получив одобрение от независимого аккредитатора или продемонстрировав адекватный прогресс на стандартизированных экзаменах, санкционированных штатом, среди прочих вариантов.

Если они не могут выполнить какое-либо из этих требований, школы могут пройти проверку местного школьного округа, например, проводимую городским отделом образования, которая обнаружила, что 26 из 28 ешив, находящихся под следствием, не соответствуют стандартам. Обеспечение соблюдения закона по-прежнему будет в значительной степени ложиться на местные школьные округа.

Защитники ешив с самого начала решительно выступили против правил и раскритиковали голосование накануне как посягательство на свободу вероисповедания.

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