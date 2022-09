Скончалась королева Елизавета II: как ее родные реагируют на потерю

Сегодня, 8 сентября, в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Об ухудшении ее здоровья стало известно еще днем, поэтому члены королевской семьи, отложив все дела, срочно последовали в Балморал.

Позже официально стало известно, что Ее Величество скончалась. После смерти родные королевы трогательно вспоминают о ней в сети.

Представители Букингемского дворца на странице в Instagram с грустью сообщили о большой потере для всей страны.

«Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт останутся в Балморале в этот вечер и вернутся в Лондон завтра (9 сентября)», — говорится в сообщении.

Члены королевской семьи опустошены потерей. Пока официальный комментарий оставил только принц Чарльз, который после смерти матери взойдет на трон.

Будущий король находился сегодня рядом с мамой. Вместе с герцогиней Корнуольской они приехали в Балморал, чтобы быть вместе с королевой в самые тяжелые минуты.

«Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы является моментом величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим по смерти очень любимой матери. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощутима вся страна и бесчисленное количество людей во всем мире. В этот период траура и перемен мы с моей семьей будем утешать и поддерживать наше знание об уважении и глубоком расположении, которое королева так широко поддерживала»,– заявил принц Чарльз.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022