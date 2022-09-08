Что происходит в Букингемском дворце после известия о смерти Елизаветы: прямая трансляция

В сети началась прямая трансляция из Букингемского дворца, где собрались многие жители Великобритании после известия о смерти Елизаветы II.

На видео заметно многих неравнодушных британцев и журналистов, снимающих происходящее. Все они шокированы смертью 96-летней королевы.

Напомним, что сегодня, 8 сентября, Букингемский дворец заявил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании, которой они посоветовали оставаться под их присмотром.

После этого дети Елизаветы II срочно отправились к 96-летнему монарху. Среди них был Чарльз, Анна, Эндрю, Эдуард. Также в Балморал приехали браться Уильям и Гарри.

Эта новость взбудоражила всю мировую общественность, которая внимательно следила за происходим. Помимо этого, британский канал BBC отменил все программы в связи с известиями о королеве.

Также возле ворот замка Балморал собралось огромное количество людей, которые были встревожены состоянием Елизаветы. Также в Букингемском дворце отменили традиционную смену караула.