Скончался бывший министр обороны США

Чиновник считал, что россия – глобальная угроза для США, а потому призывал бороться с кремлевским режимом различными методами.

Эштон Картер, бывший министр обороны США при администрации Барака Обамы, скончался в понедельник, 24 октября, после внезапного сердечного приступа в возрасте 68 лет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи покойного.

Отметим, что он родился 24 сентября 1954 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Его отец Уильям Стэнли Картер-младший был ветераном Второй мировой войны, в военно-морском флоте служил неврологом и психиатром. Также он был председателем отдела в Мемориальном госпитале Абингтон на протяжении 30-летнего периода.

Его матерью была Энн (Болдуин) Картер, преподававшая английский язык. Эштон Картер рос вместе с тремя родными братьями. В 11-летнем возрасте, когда Эштон работал на своей первой работе в мойке машин, его уволили за то, что облил грязью владельца авто.

Картер получил степень бакалавра в Йельском университете по средневековой истории и теоретической физике, а обладателем докторской степени в области теоретической физики стал как стипендиат Родса в Оксфордском университете. Он работал преподавателем в Гарварде и в Стэнфорде, а также консультантом по вопросам политики безопасности, в частности в Goldman Sachs.

В период 1993-1996 годах был в Департаменте обороны в администрации Билла Клинтона был помощником министра обороны США по вопросам международной политики безопасности. В администрации Барака Обамы с 29 апреля 2009 по 5 октября 2011 Эштон был заместителем министра обороны по приобретению, логистике и технологиям; с 6 октября 2011 по 3 декабря 2013 – первый заместитель Министра обороны США.

В декабре 2014 года Президент США Барак Обама представил кандидатуру Картера на пост Министра обороны США, а уже 1-го февраля 2015 года его кандидатуру утвердил Сенат США. Картер помогал контролировать запуск военной стратегии, которая должна была отбросить военную группировку Исламское государство в Сирии и Ираке и, в конечном итоге, нанести поражение этой организации.

После ухода с государственной службы Картер руководил Белферовским центром науки и международных отношений в Гарвардской школе Кеннеди. После начала войны в Украине утверждал, что международное сообщество должно давить на *россию экономическими и политическими путями. По его мнению, рф – глобальная угроза для США.

Также «Курсор» сообщал, что Байден сделал неожиданное заявление о своем здоровье.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!