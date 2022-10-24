Байден сделал неожиданное заявление

Президент США Джо Байден признал, что может «упасть замертво завтра», но призвал демократических избирателей судить о нем по уровню его энергии, а не по возрасту.

На просьбу во время интервью MSNBC ответить на опасения избирателей, что он слишком стар для второго срока, Байден сказал: «Я очень уважаю судьбу. Завтра я могу заболеть. Знаешь, я могу умереть завтра».

Но, добавил он, «с точки зрения моего уровня энергии, с точки зрения того, как много я могу сделать, я думаю, люди должны посмотреть и сказать — может ли он по-прежнему сохранять ту же страсть к тому, что он делает?».

Байден, которому на следующей неделе исполнится 80 лет, подвергся тщательной проверке из-за серии публичных оплошностей, за которые некоторые ухватились, заявив, что его когнитивные способности ухудшаются. Байден, однако, настаивал на том, что его выносливость по-прежнему соответствует задаче.

«Я в добром здравии. Все во мне все еще работает хорошо, и умственно тоже», — сказал он.

Президент призвал избирателей дать свою собственную оценку, и если они решат, что он не подходит для работы, «тогда они должны голосовать против меня — не против меня, [но] они должны призвать меня не идти. Но это не то, что я чувствую», — сказал Байден.

Возраст Байдена сыграл второстепенную роль в предвыборной кампании 2020 года, несмотря на попытки республиканцев подчеркнуть то, что, по их утверждениям, было ухудшением здоровья Байдена. Июльский опрос, проведенный The New York Times/Sienna College, показал, что 26% избирателей-демократов поддержали второй срок Байдена.

Возраст был назван основной причиной противников другого термина.

Ранее Курсор писал, что Байден и Трамп готовы снова баллотироваться в президенты США. 45-й и 46-й президенты США, Дональд Трамп и Джо Байден, рассказали, что намерены баллотироваться в президенты в 2024 году.

Наша редакция писала, что Байден назвал главный приоритет в своей политике.