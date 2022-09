Скончался легендарный фотограф Уильям Кляйн, который был родом из еврейской семьи

По словам его сына, Пьера Кляйна, фотограф скончался в Париже в субботу, 10 сентября. Он умер в тот момент, когда в Международном центре фотографии в Нью-Йорке проходила ретроспектива его работ.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Кляйн родился 10 сентября 1926 года в Нью-Йорке в бедной семье ультраортодоксальных евреев. Он окончил среднюю школу и поступил в Городской Колледж Нью-Йорка на факультет социологии.

Во времени Второй мировой войны он с американскими военными служил в Германии и во Франции, где и остался жить после завершения службы. В 1948 году он в Сорбонну и начал учиться живописи у Фернана Леже, интересуясь абстрактной живописью и скульптурой.

Спустя 4 года ему успешно удалось провести персональные выставки в Милане, после чего он начал сотрудничать с архитектором Анджело Манджаротти. Также по ходу своей работы Кляйн встретил арт-директора журнала Vogue Александра Либермана. После этого судьбоносного знакомства он начал делать снимки для Vogue и стал популярным фотографом.

Подход Кляйна считался революционным, потому что отбрасывал многие установленные стандарты Анри Картье-Брессоном, считавшегося настоящим авторитетом в мире фото. Помимо этого, он занимался кинематографом. Он остался одним из самых влиятельных художников XX века.

Наиболее известными работами покойного считаются Gun 1, Нью-Йорк (1955), The Holy family on bike (Рим, 1956), Cineposter (Токио, 1961), Vogue (манекенщицы на улицах Нью-Йорка, Рима и Парижа, сфотографированные для журнала Vogue, 1963), Love on the Beat (обложка альбома Сержа Генсбура, 1984), Club Allegro Fortissimo (1990) и Autoportrait (книга раскрашенных контактных отпечатков, 1995).

“I went to town and photographed non-stop, with literally, vengeance.” R.I.P. to the brilliant William Klein. pic.twitter.com/DBrc90Df4o — Dr Sabina Stent (@SabinaStent) September 12, 2022