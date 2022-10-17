Смелый протест: иранская спортсменка выступила на соревнованиях без хиджаба

Аланц Ракаби соревновалась в скалолазании с волосами, собранными в хвост, во время финала чемпионата Азии.

В воскресенье, 16 октября, иранская скалолазка Аланц Ракаби нарушила строгий дресс-код своей страны, приняв участие в соревнованиях без головного убора.

Об этом сообщает портал Israel Hayom.

Отмечается, что это явный акт неповиновения на фоне продолжающихся массовых демонстраций в Иране, последовавших за смертью 22-летней Мехсы Амини, содержавшейся под стражей за нарушение исламского дресс-кода.

«33-летняя Ракаби стала второй иранской спортсменкой, выступившей на публичных соревнованиях без хиджаба. В видео, которое стало вирусным в социальных сетях, она соревновалась в скалолазании с волосами, собранными в хвост, во время финала чемпионата Азии Международной федерации скалолазания», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что спортсменка из Тегерана заняла четвертое место на соревнованиях, проходивших в Сеуле (Южная Корея).

Как сообщал Курсор, в сентябре в Иране разгорелись уличные протесты простые смерти 22-летней девушки, задержанной так называемой «полицией нравов».

Она умерла через три дня после того, как ее арестовала «полиция нравов» за якобы нарушение закона о ношение хиджаба. Ее семье сказали, что отпустят девушку после «воспитательной работы».

Однако девушка оказалась в больнице, где и скончалась. По версии полиции, у нее произошел сердечный приступ. По словам свидетелей – ее сильно избили. Власти начали расследование смерти Амини.

Как известно, платок стал обязательным для женщин в Иране после Исламской революции 1979 года, и сотрудники полиции нравов следят за соблюдением строгого дресс-кода.

Ранее Курсор информировал о том, что в 2021 году в Иране две женщины были серьезно ранены после того, как мужчина якобы сбил их на своей машине из-за того, что на них не было головных уборов. По информации СМИ, водитель громко кричал и протестовал против выбора женской одежды, заявив, что она не является исламской.