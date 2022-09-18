В Иране вспыхнули протесты в связи со смертью курдской девушки после ареста полицией нравов

22-летнюю Махсы Амини умерла через три дня после того, как ее задержали за якобы нарушение закона о ношении хиджаба.

В Иране разгорелись уличные протесты простые смерти 22-летней девушки, задержанной так называемой «полицией нравов».

Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что иранские женщины сжигают свои хиджабы и состригают волосы.

Протесты начались после смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она умерла через три дня после того, как ее арестовала «полиция нравов» за якобы нарушение закона о ношение хиджаба. Ее семье сказали, что отпустят девушку после «воспитательной работы».

Однако девушка оказалась в больнице, где и скончалась. По версии полиции, у нее произошел сердечный приступ. По словам свидетелей – ее сильно избили. Власти начали расследование смерти Амини.

Как сообщал Курсор, 22-летняя Махса Амини была арестована после того, как полицейские, по-видимому, обнаружили недостатки в ее головном уборе. Согласно сообщениям в социальных сетях, девушка была задержана так называемой «полицией нравов» после того, как полицейские нашли недостатки в ее хиджабе.

Позже главный прокурор Тегерана приказал полицейской группе судебно-медицинских экспертов изучить медицинские аспекты дела. Президент Ирана Ибрахим Раиси попросил министра внутренних дел «незамедлительно и с особым вниманием расследовать причины инцидента».

Как известно, платок стал обязательным для женщин в Иране после Исламской революции 1979 года, и сотрудники полиции нравов следят за соблюдением строгого дресс-кода.

Ранее Курсор информировал о том, что в 2021 году в Иране две женщины были серьезно ранены после того, как мужчина якобы сбил их на своей машине из-за того, что на них не было головных уборов. По информации СМИ, водитель громко кричал и протестовал против выбора женской одежды, заявив, что она не является исламской.