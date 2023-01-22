Смертельная стрельба на многотысячном мероприятии в Калифорнии: первые детали

11:31, Сегодня
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Фото: Pixabay

Сообщается о многочисленных жертвах стрельбы в Монтерей-парке, штат Калифорния.

В Монтерей-парке, штат Калифорния, в субботу вечером в результате стрельбы погибло от десяти человек, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стрельба произошла после 22:00 (06:00 по Гринвичу) во время празднования китайского Лунного Нового года в Монтерей-парке, сообщает газета.

Фестиваль посетили десятки тысяч человек.

Монтерей-Парк — город в округе Лос-Анджелес, примерно в 7 милях (11 км) от центра Лос-Анджелеса.

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