СМИ: Индия отказалась создавать с рф альтернативу платежной системы SWIFT

Индийские банки отказались сотрудничать с рф* в создании платежной системы, которая должна была стать альтернативой SWIFT.

Индия не будет создавать совместно с российской федерацией систему обмена платежными сообщениями, которая должна была стать альтернативой SWIFT. Индийские банкиры и представители власти не поддержали данную инициативу.

Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на высокопоставленного банкира.

Россияне предлагали создать систему, с помощью которой можно было бы рассчитываться как в рублях, так и в рупиях. Но при встрече, которая состоялась на прошлой неделе между российскими и индийскими банкирами, договоренностей в этом вопросе так и не было достигнуто.

Любая интеграция между российской системой обмена сообщениями SPFS и индийской SFMS потребует не только обновления местной платформы, но и одобрения Резервного банка Индии и правительства.

В издании сообщают, что индийские банки не спешат поддерживать инициативу россиян, потому что это может быть истолковано как попытка обойти санкции США в отношении банков рф.

«Курсор» писал ранее, что Евросоюз исключил российские банки из глобальной сети SWIFT на фоне усиления санкций в связи с войной москвы против Украины. В список попал ВТБ, а также банк «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк «Россия», Совкомбанк и ВЭБ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!