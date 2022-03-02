ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

ВТБ, а также банк «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк «Россия», Совкомбанк и ВЭБ попали в санкционный список Евросоюза и больше не смогут пользоваться системой SWIFT, которая являлась неким «мостом» между банками всего мира.

Евросоюз исключил семь российских банков из глобальной сети SWIFT на фоне усиления санкций в связи с войной Москвы против Украины.

Банки, которые были немедленно исключены из защищенной межбанковской сети обмена сообщениями, позволяющей проводить транзакции, — это второй по величине российский кредитор банк ВТБ, а также банк «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк «Россия», Совкомбанк и ВЭБ (Внешэкономбанк), согласно официальной публикации ЕС.

Их включение в список является последним пакетом скоординированного западного наказания России за ее вторжение в Украину, которое продолжается уже седьмой день.

«Европейский Союз принял три волны жестких санкций против финансовой системы России, ее высокотехнологичных отраслей и коррумпированной элиты», — говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Это крупнейший пакет санкций в истории нашего Союза. Сегодняшнее решение об отключении ключевых российских банков от сети SWIFT пошлет еще один очень четкий сигнал Путину и Кремлю».

Курсор ранее писал, что акции крупнейшего инвестбанка России упали на 95 процентов на Лондонской фондовой бирже. В прошлогоднем списке крупнейших листинговых компаний мира Forbes поставил Сбербанк на 51-е место, и это самая высокая позиция из всех российских компаний.

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