СМИ: Израиль совершил атаку на аэропорт в Сирии

Удар был нанесен по комплексу, в котором проходила встреча иранских и сирийских представителей.

На международный аэропорт Алеппо была совершена ракетная атака. В ней сирийские СМИ уже обвинили Израиль.

Об этом пишет «ХаАрец«.

По данным журналистов, в 02:07 со стороны Средиземного моря была совершена атака на международный аэропорт Алеппо. Это привело к нарушению работы аэропорта, и размеры ущерба пока неизвестны. На данный момент нет информации о пострадавших.

Атака на международный аэропорт Алеппо стала первой после землетрясения, произошедшего в феврале в Сирии и Турции. Тогда сирийские СМИ, включая SANA, обвинили Израиль в атаке на объект в Дамаске. События привели к гибели пяти человек и ранению пятнадцати. Среди пострадавших были военнослужащие Ирана и боевики «Хизбаллы». Официальные представители Сирии заявили, что большая часть ракет была перехвачена.

По имеющейся информации, атака на международный аэропорт Алеппо была нанесена по комплексу, где проходила встреча высокопоставленных иранских и сирийских чиновников, обсуждавших планы разработки беспилотников и баллистических ракет.

Напомним, 9 февраля, со стороны Сирии в Израиль была запущена ракета, которая взорвалась самостоятельно на подлете в воздухе, никому не причинив вреда. Отдаленные взрывы услышали жители Хайфы и округа Шарон. Осколки упали возле Хомеша. В ответ на обстрел Израиля ЦАХАЛ нанес удары по зенитным и радарным комплексам в Сирии, которые обстреливали самолеты ВВС.

За последние десять лет гражданской войны в Сирии, Израиль провел множество ударов по целям в контролируемых правительством областях страны. Однако правительство Израиля редко признает или обсуждает эти операции.