СМИ раскрыли имена тех, кто предположительно стоит за кибератаками Ирана

12:48, Сегодня
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Фото: canva.com

Оппозиционное издание назвало имя предполагаемого киберкомандующего Революционной гвардии Ирана.

Иранское оппозиционное издание назвало командующего КСИР и других официальных лиц, предположительно стоящих за несколькими кибератаками за последний год, включая недавний взлом Албании, в результате которого Тирана разорвала дипломатические отношения с Тегераном, сообщает The Times of Israel.

По данным спонсируемой Саудовской Аравией организации Iran International, высшим киберкомандующим КСИР является Хамид Реза Лашгарян, доцент Тегеранского университета имама Хоссейна.

В сообщении Sky News в июле 2021 года Лашгарян был назван главой разведывательной группы 13, подгруппы в наступательном киберподразделении, которое отслеживало западные цели.

В сообщении говорится, что 61-летний Лашгарян родился в Тегеране и даже была названа улицу, на которой он живет. Жена Лашгаряна, Фатима Захра Фаррох, также упоминается в отчете, но никаких подробностей о ее предполагаемой роли во взломе не приводится.

Другими предполагаемыми высокопоставленными иранскими хакерами, упомянутыми в отчете, были братья Мохаммад Хоссейн Ширинкар и Мохаммад Багер Ширинкар, а также их зять Сейед Мехди Хашеми Тогрольджерди.

Последние двое были подвергнуты санкциям США в прошлом году за якобы угрозы американским избирателям в преддверии президентских выборов 2020 года.

Мохаммад Багер Ширинкар, которого также зовут Моджтаба Тегеран, в 2019 году оказался под санкциям, так как оказывал «техническую поддержку» киберподразделению КСИР.

Iran International не уточнила причастность брата Ширинкара, но описала его как ключевую фигуру в группе, а Тогрольджерди, как утверждается, является главой иранской компании, которая, как утверждается, использовалась для проведения кибератак.

Сообщение появилось на следующий день после того, как член НАТО Албания обвинила Иран в организации новой кибератаки после крупной атаки в июле. Тегеран отверг обвинения и назвал решение Албании разорвать отношения и выслать иранских дипломатов «необдуманным и недальновидным действием».

В отчете Microsoft на прошлой неделе говорится, что нападение на Албанию, вероятно, было «возмездием за кибератаки, которые, по мнению Ирана, были осуществлены Израилем и иранской оппозиционной группой «Моджахеды-и-Халк» (MEK), которая регулярно проводит саммиты в Тегеране.

В пятницу США объявили о санкциях в отношении министерства разведки и безопасности Ирана и его министра Эсмаила Хатиба в связи с предполагаемой причастностью Тегерана к нападениям на США и их союзников.

Ранее Курсор писал, что США ввели санкции против разведки Ирана: в чем причина. По данным американского минфина, с 2007 года Тегеран проводит «вредоносные кибероперации, нацеленные на ряд государственных и частных организаций по всему миру и в различных секторах критически важной инфраструктуры».

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Автор материала:
Таня Нати
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