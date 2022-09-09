США ввели санкции против разведки Ирана: в чем причина

По данным американского минфина, с 2007 года Тегеран проводит «вредоносные кибероперации, нацеленные на ряд государственных и частных организаций по всему миру и в различных секторах критически важной инфраструктуры».

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США вынесло обвинение министерству разведки и безопасности Ирана (MOIS) и его главе в проведении кибератак против Соединенных Штатов и их союзников.

Об этом сообщается на сайте Офиса контроля за иностранными активами минфина США.

Отмечается, что с 2007 года MOIS и его прокси-агенты проводят «вредоносные кибероперации, нацеленные на ряд государственных и частных организаций по всему миру и в различных секторах критически важной инфраструктуры».

Так, по данным минфина США, в июле 2022 года субъекты киберугроз, которые … спонсируются правительством Ирана и MOIS, нарушили работу компьютерных систем правительства Албании, вынудив его приостановить предоставление государственных онлайн-услуг своим гражданам.

«Кибератака Ирана против Албании нарушает нормы ответственного поведения государства в мирное время в киберпространстве, которые подразумевают воздержание от нанесения ущерба критически важной инфраструктуре, предоставляющей услуги населению. Мы не потерпим нарастающей агрессивной киберактивности Ирана, направленной против США или наших союзников и партнеров», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последний ответ Ирана на ядерную сделку — это шаг «назад». При этом Вашингтон не будет спешить с подписанием соглашения любой ценой.

«В последние недели мы закрыли некоторые пробелы. Иран отказался от некоторых своих посторонних требований — требований, не связанных с самим СВПД», — сказал Блинкен.

Также Курсор информировал о том, что ядерный наблюдатель ООН не гарантирует мирный характер ядерной программы Ирана, потому что отсутствует прогресс в решении вопросов касаемо наличия в прошлом ядерных материалов на незаявленных объектах.