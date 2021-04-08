СМИ: Тим Кук вскоре покинет Apple

Глава Apple Тим Кук дал интервью американской журналистке Каре Свишер, в котором прокомментировал планы по руководству компанией.

По словам Куку, он может покинуть пост гендиректора в течение следующих 10 лет. Однако он не назвал точную дату ухода.

«Еще 10 лет? Возможно нет. Но я могу сказать вам, что сейчас чувствую себя хорошо и пока не могу назвать точную дату. Но 10 лет — долгий срок и, вероятно, мое дальнейшее руководство продлится не более 10 лет», — сказал Кук.

Свишер также спросила Куку, чем бы он мог заниматься, если бы не работал в Apple. Кук ответил, что он слишком сильно любит компанию и не представляет жизни без нее.

Тим Кук работает в Apple с 1997 года. Он возглавил компанию после смерти ее основателя Стива Джобса в 20211 году. После празднования 60-летий Куку, многие начали задаваться вопросом, как долго он будет занимать свой пост.

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