СМИ узнали об одном из главных запросов Зеленского на встрече с Коэном

Украинские и израильские официальные лица заявили, что этот запрос был частью списка запросов, которые Украина направила Израилю.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита Эли Коэна в Украину на прошлой неделе попросил министра иностранных дел организовать для него встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Украинские и израильские официальные лица сообщили 13 каналу, что этот запрос был частью списка запросов, которые Украина направила Израилю во время визита Коэна.

В Израиле считают, что в нынешней политической ситуации визит Нетаниягу в Киев маловероятен, но в настоящее время этот вопрос изучается канцелярией премьер-министра.

Согласно отчету СМИ, в список требований, которые были направлены Израилю, также входит просьба о приеме большего количества беженцев из Украины на длительные периоды времени. Министр иностранных дел Эли Коэн ответил, что рассмотрит этот вопрос.

Ранее сегодня председатель комитета по иностранным делам и безопасности депутат Юлий Эдельштейн и председатель фракции Гослагеря депутат Зеев Элькин встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча длилась около часа и проходила в офисе Зеленского в Киеве. Элькин и Эдельштейн возглавляют Ассоциацию парламентской дружбы Израиль-Украина.

В ходе встречи они обсудили необходимость увеличения израильской помощи Украине, в том числе в сфере защиты от иранских ракет и беспилотников.Также в разговоре был сделан акцент на израильско-украинском сотрудничестве против Ирана на международной арене.

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