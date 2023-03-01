СМИ узнали, с какой целью россия передает Китаю тонны урана

Предположительно в декабре российские инженеры доставили на отдаленный остров Чанбяо в Китае более 6 тысяч килограммов урана, возможно для запуска реактора CFR-600.

Об этом сообщает Bloomberg.

По заявлению представителей Пентагона, *росатом поставила более 6 тысяч килограммов урана на отдаленный остров Чанбяо в Китае в декабре. Это питает атомную программу, которая может нарушить военный баланс в Азии, особенно в свете напряженности вокруг Тайваня и контроля над Южно-Китайским морем.

Один из китайских ядерных реакторов на быстрых нейтронах, расположенный на острове Чанбяо, привлекает повышенное внимание мирового сообщества. Этот остров находится всего в 220 километрах от северного побережья Тайваня. Американские представители опасаются, что Китай может использовать большую партию ядерного топлива для производства оружия.

По данным американской разведки, когда реактор CFR-600 начнет работу в этом году, он будет производить оружейный плутоний, что может позволить Пекину увеличить свой ядерный арсенал в четыре раза в течение следующих 12 лет.

Согласно прогнозам военных аналитиков, запуск реактора CFR-600 на китайском острове Чанбяо может значительно увеличить ядерные запасы Китая. Этот реактор на быстрых нейтронах вызывает особый интерес в мире, так как может производить оружейный плутоний.

Представители США беспокоятся, что огромная партия ядерного топлива, поставленная Российской государственной корпорацией «Росатом» на китайский остров, может быть использована для производства ядерного оружия. Северное побережье Тайваня находится всего в 220 километрах от Чанбяо, что усиливает опасения США и других стран. Если реактор начнет работать в этом году, то, по прогнозам, он может помочь Китаю увеличить свои ядерные запасы до 1500 боеголовок к 2035 году, что позволит ему сравняться с Россией и США в области ядерного вооружения. На данный момент у Китая примерно 400 боеголовок.

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