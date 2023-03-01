Си Цзиньпин рассказал, какую позицию занял Китай по войне в Украине

Глава КНР призвал россию и Украину «прекратить политизацию и инструментализацию мировой экономики».

Лидер Китая Си Цзиньпин утверждает, что основная позиция Пекина касаемо войны *россии против Украины – содействие миру и переговорам.

Об этом сообщает CCTV.

Это заявление он сделал в рамках встречи с белорусским самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Лидер КНР говорит, что Пекин придерживается «последовательной и четкой» позиции в отношении войны.

По его словам, россии и Украине следует «прекратить политизацию и инструментализацию мировой экономики», а также «действительно делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем».

«Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отвергнуть весь менталитет времен холодной войны, уважать законные интересы всех стран по безопасности и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности», – добавил он.

Ранее стало известно о новой роли Китая в войне с Украиной.

Также «Курсор» сообщал, что российский террорист предрек будущее путина и сказал, что тот станет «ритуальной жертвой».

Помимо этого у Байдена предупредили об «ужасных и трагических» последствиях поставки китайского оружия россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!