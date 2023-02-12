СМИ выяснили, как Иран доставлял боевые беспилотники в россию

Большинство БПЛА, отправленных в рф, тайно забрало иранское судно с базы на побережье Каспийского моря

Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию для перевозки новых типов беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия в Россию для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Иране.

Издание пишет о партии из 18 беспилотников, которые были доставлены вмс россии* после того, как российские офицеры и техники совершили специальный визит в Тегеран в ноябре, где им продемонстрировали полный спектр иранских технологий.

Тогда российская делегация в составе 10 человек выбрала шесть беспилотников «Мохаджер-6», которые имеют дальность полета около 200 км и несут по две ракеты под каждым крылом, а также 12 беспилотников «Шахед-191» и «Шахед-129».

По словам источников, большинство беспилотников, отправленных в россию, тайно забрало иранское судно с базы на побережье Каспийского моря. Затем в море беспилотники были переданы российскому военному катеру.

Другие беспилотники отправляли государственной иранской авиакомпанией, уточнили источники.

Как сообщал Курсор, Европейский Союз предложит новые санкции против Ирана и Беларуси из-за их поддержки российской федерации* в войне против Украины. В ЕС также планируют и в дальнейшем давить на кремль. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Брюссель расширит эти санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например, Беларусь или Иран.

«И мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне россии против Украины», – заверила президент Еврокомиссии.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!