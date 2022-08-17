СМИ: взрыв в мечети в Кабуле унес жизни по меньшей мере 20 человек

По словам местных жителей, взрыв произошел в мечети Садикия, расположенной на северо-востоке Кабула, а также они слушали звуки выстрелов.

Сегодня, 17 августа, во время вечерней молитвы в мечети в Кабуле прогремел мощный взрыв, во время которого, по неофициальным данным, могли погибнуть не менее 20 человек, еще 40 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник в силовых структурах Афганистана.

Взрыв случился в мечети Садикия, расположенной в районе Хаир-Хана на северо-востоке города. Местные жители говорят, что на месте происшествия также были слышны звуки выстрелов.

Сообщается, что представители захватившего власть в стране движения «Талибан» пока никак не прокомментировали случившееся.

«Курсор» писал ранее, что в мечети на севере Израиля стреляли в священнослужителя. Он получил ранение средней степени тяжести. Предыстория инцидента, скорее всего, кроется в конфликте между семьями. Полиция начала расследование.

Еще мы писали, что в мечети на севере Афганистана прогремел взрыв, в результате которого погибли или получили ранения не менее 100 человек.

Напомним, что недавно в городе Валево в Сербии на оборонном предприятии «Крушик» произошла чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадали два человека. В здании случился взрыв из-за детонации капсюля боеприпаса во время нанесения лака.