На военном предприятии в Сербии произошел взрыв, есть пострадавшие

В министерстве обороны Сербии отметили, что, взрыв на предприятии произошел из-за детонации капсюля боеприпаса во время нанесения лака.

Сегодня, 15 августа, в городе Валево в Сербии на оборонном предприятии «Крушик» произошла чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадали два человека.

Об этом сообщает PTC.

В Министерстве обороны страны отметили, что на военном предприятии случился взрыв из-за детонации капсюля боеприпаса во время нанесения лака. В результате пострадала 40-летняя женщина, она была госпитализирована в местное медицинское учреждение с серьезными травмами, а позже переведена в клинику в Белграде. Вторым пострадавшим оказался 30-летний рабочий, у него легкие травмы.

На место происшествия приехали компетентные органы, а директор предприятия «Крушик» сформировал комиссию для выяснения обстоятельств инцидента.

«Курсор» писал ранее, что по состоянию на утро понедельника, 15 августа, в результате взрыва в ереванском торгово-развлекательном центре «Сурмалу», погибло 5 человек, еще 56 получили травмы различной степени тяжести.

Еще мы писали, что 31 июля, около 4 часов утра, произошел взрыв на складе боеприпасов EMCO вблизи болгарского города Карнобат. Взрыв вызвал пожар, который был потушен. Место происшествия было обыскано с помощью беспилотника, а район был закрыт на 72 часа.

Напомним, что при взрывах в Крыму погибли не менее 60 российских военных.