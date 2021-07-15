Сооснователь Dogecoin рассказал, кто контролирует криптовалютный бизнес

По словам Палмера, рынок цифровых валют является правой гиперкапиталистической технологией, индустрию которой контролируют богатые люди.
Об этом сооснователь Dogecoin сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, криптовалюты используются для наращивания благосостояния, а также дают право избегать налогообложения и создавать искусственный дефицит, поднимая цены на виртуальную валюту.
«Несмотря на заявления о децентрализации, криптовалютная индустрия контролируется могущественным картелем богатых людей, которые со временем эволюционировали, включив в нее все те же институты существующей централизованной финансовой системы, которую они якобы намеревались заменить», – сообщил Палмер.
По мнению Палмера, при помощи криптовалют богачи получили дополнительную возможность эксплуатировать финансово незащищенные слои населения.
Основатель Dogecoin также заявил о теневых связях, проплаченных агентах влияния и купленных СМИ.
Палмер отмечает, что система стремится выманить деньги у простых граждан путем обещания легкого заработка.
По состоянию на сегодня DOGE входит в десятку крупнейших цифровых активов с капитализацией $25,41 млрд, а курс этой монеты составляет $0,18.
Курсор сообщал, что Великобритания ужесточит контроль за рекламой криптовалют.
Американский бизнесмен Илон Маск согласился поговорить о биткоине с гендиректором Twitter. Маск и Джек Дорси могут встретиться уже в ближайшее время и продискутировать по поводу ведущей криптовалюты.