Сооснователь Dogecoin рассказал, кто контролирует криптовалютный бизнес

Один из основателей шуточной криптовалюты Dogecoin Джексон Палмер заявил, что индустрию виртуальной валюты контролирует картель и без того богатых людей.

По словам Палмера, рынок цифровых валют является правой гиперкапиталистической технологией, индустрию которой контролируют богатые люди.

Об этом сооснователь Dogecoin сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, криптовалюты используются для наращивания благосостояния, а также дают право избегать налогообложения и создавать искусственный дефицит, поднимая цены на виртуальную валюту.

«Несмотря на заявления о децентрализации, криптовалютная индустрия контролируется могущественным картелем богатых людей, которые со временем эволюционировали, включив в нее все те же институты существующей централизованной финансовой системы, которую они якобы намеревались заменить», – сообщил Палмер.

По мнению Палмера, при помощи криптовалют богачи получили дополнительную возможность эксплуатировать финансово незащищенные слои населения.

Основатель Dogecoin также заявил о теневых связях, проплаченных агентах влияния и купленных СМИ.

Палмер отмечает, что система стремится выманить деньги у простых граждан путем обещания легкого заработка.

По состоянию на сегодня DOGE входит в десятку крупнейших цифровых активов с капитализацией $25,41 млрд, а курс этой монеты составляет $0,18.

Курсор сообщал, что Великобритания ужесточит контроль за рекламой криптовалют.

Американский бизнесмен Илон Маск согласился поговорить о биткоине с гендиректором Twitter. Маск и Джек Дорси могут встретиться уже в ближайшее время и продискутировать по поводу ведущей криптовалюты.