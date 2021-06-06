Сотрудники Apple не хотят прощаться с удаленным режимом работы

Сотрудники одной из крупнейших мировых технологических компаний Apple протестуют против нового правила, обязывающего их не менее 3 дней в неделю работать в офисе.

В частности, глава корпорации Apple Тим Кук сообщил, что большинство сотрудников получит возможность работать в офисе по понедельникам, вторникам и четвергам.

Об этом сообщает DW.

Сотрудники Apple направили главе компании открытое письмо, в котором сообщили, что возвращение к работе в офисе уже стало причиной увольнения некоторых работников.

Они настаивают на том, что в течение 2020 года доказали, что успешно могут выполнять работу и удаленно.

Ранее Курсор сообщал, что компании при помощи искусственного интеллекта следят за удаленными сотрудниками.

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