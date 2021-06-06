Сотрудники Apple не хотят прощаться с удаленным режимом работы

В частности, глава корпорации Apple Тим Кук сообщил, что большинство сотрудников получит возможность работать в офисе по понедельникам, вторникам и четвергам.
Об этом сообщает DW.
Сотрудники Apple направили главе компании открытое письмо, в котором сообщили, что возвращение к работе в офисе уже стало причиной увольнения некоторых работников.
Они настаивают на том, что в течение 2020 года доказали, что успешно могут выполнять работу и удаленно.
Ранее Курсор сообщал, что компании при помощи искусственного интеллекта следят за удаленными сотрудниками.
Microsoft выплатит сотрудникам компенсации за необходимость работать удаленно.
Microsoft не станет инвестировать в Биткоин.
В Microsoft назвали прошлогоднюю атаку на компанию беспрецедентной по масштабам.
Хакеры, устроившие масштабную кибератаку на корпоративные и правительственные системы США, смогли получить доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и посмотреть исходники для создания программных продуктов.