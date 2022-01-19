SpaceX вывела на орбиту более 2 тысяч спутников

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала со спутниками из комплекса 39A центра Кеннеди во Флориде. Через 15,5 минут после запуска спутники отделились на переходной орбите (340 км) и с помощью собственных двигателей поднялись на рабочую высоту (540 км).
В результате на орбиту Земли было выведено 49 новых спутников.
Liftoff! pic.twitter.com/aZ2vu9BOba
— SpaceX (@SpaceX) January 19, 2022
Таким образом идея Илона Маска о том, чтобы обеспечить всю планету интернетом, приближается с каждым днем — на данный момент на околоземной орбите находятся уже 2 040 спутников, объединенные в единую систему.
Однако сообщается, что только 1 800 из них сейчас находятся в рабочем состоянии.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что Tesla готовит два варианта Cybertruck.
Инсайдер заявил, что уже весной Tesla представит не только полноразмерную, но и компактную версию Cybertruck.
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