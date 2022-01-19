SpaceX вывела на орбиту более 2 тысяч спутников

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 49 новых спутников. Теперь их общее количество превышает 2 тысячи единиц.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала со спутниками из комплекса 39A центра Кеннеди во Флориде. Через 15,5 минут после запуска спутники отделились на переходной орбите (340 км) и с помощью собственных двигателей поднялись на рабочую высоту (540 км).

В результате на орбиту Земли было выведено 49 новых спутников.

Таким образом идея Илона Маска о том, чтобы обеспечить всю планету интернетом, приближается с каждым днем — на данный момент на околоземной орбите находятся уже 2 040 спутников, объединенные в единую систему.

Однако сообщается, что только 1 800 из них сейчас находятся в рабочем состоянии.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Tesla готовит два варианта Cybertruck.

Инсайдер заявил, что уже весной Tesla представит не только полноразмерную, но и компактную версию Cybertruck.

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